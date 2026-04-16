Лідер фракції ХДС/ХСС закликає розглянути повернення Німеччини до ядерної енергетики

Голова фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу у німецькому Бундестазі Єнс Шпан закликає до відновлення дебатів щодо повернення до ядерної енергетики та реактивації зупинених реакторів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

Шпан заявив, що використання виведених з експлуатації атомних електростанцій було б економічно вигідним у Німеччині порівняно з іншими країнами. Таким чином, він виступив проти позиції канцлера Фрідріха Мерца, який раніше назвав відмову Берліна від ядерної енергетики "незворотним".

На думку лідера фракції ХДС/ХСС, роботу зупинених реакторів можна було б відновити приблизно за 10 мільярдів євро.

"Я вважаю, що нам як суспільству потрібно провести цю дискусію. В інших країнах 30, 40, 50 мільярдів євро інвестується в будівництво нової атомної електростанції. Ми могли б відновити роботу наших нещодавно зупинених атомних електростанцій зі значно меншими витратами", – заявив політик.

У березні з подібними пропозиціями виступив прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер.

Зазначимо, що у 2023 році Німеччина завершила закриття своєї мережі атомних електростанцій, зупинивши останні реактори та поклавши край більш ніж шести десятиліттям використання атомної енергії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз зробив "стратегічну помилку", відмовившись від атомної енергетики.