Лидер фракции ХДС/ХСС призывает рассмотреть возврат Германии к ядерной энергетике

Председатель фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в немецком Бундестаге Йенс Шпан призывает возобновить дебаты о возвращении к ядерной энергетике и реактивации остановленных реакторов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesspiegel.

Шпан заявил, что использование выведенных из эксплуатации атомных электростанций было бы экономически выгодным в Германии по сравнению с другими странами. Таким образом, он выступил против позиции канцлера Фридриха Мерца, который ранее назвал отказ Берлина от ядерной энергетики "необратимым".

По мнению лидера фракции ХДС/ХСС, работу остановленных реакторов можно было бы возобновить примерно за 10 миллиардов евро.

"Я считаю, что нам как обществу нужно провести эту дискуссию. В других странах 30, 40, 50 миллиардов евро инвестируется в строительство новой атомной электростанции. Мы могли бы возобновить работу наших недавно остановленных атомных электростанций со значительно меньшими затратами", – заявил политик.

В марте с подобными предложениями выступил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Отметим, что в 2023 году Германия завершила закрытие своей сети атомных электростанций, остановив последние реакторы и положив конец более чем шести десятилетиям использования атомной энергии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз совершил "стратегическую ошибку", отказавшись от атомной энергетики.