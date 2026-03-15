Прем’єр Баварії закликає до створення міні-АЕС у Німеччині

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав повернутись до атомної енергетики, а також додав, що планує дозволити будівництво міні-АЕС у своїй федеральній землі.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

Зьодер виступив за використання інноваційних модульних малих реакторів та ядерного синтезу, щоб запобігти "поверненню до старих технологій".

"Настав час для нової ери атомної енергетики", – сказав він.

За його словами, Німеччина все ще потребує "атомної енергії, здатної забезпечувати базове навантаження та без викидів CO2", а також додав, що Баварія "готова до пілотного проєкту".

"Ядерна енергетика 2.0 не означає повернення до старих технологій, а новий етап без колишніх небезпек", – додав Зьодер.

Він вказав, що це включає нові модульні малі реактори та термоядерний синтез. Він виступив за використання ядерних відходів як палива.

У 2023 році Німеччина завершила закриття своєї мережі атомних електростанцій, зупинивши останні реактори та поклавши край більш ніж шести десятиліттям використання атомної енергії.

Хоча канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що шкодує про відмову від атомної енергетики, нещодавно він наголосив, що це рішення є "незворотним".

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше назвала рішення країн ЄС зменшити залежність від атомної енергетики "стратегічною помилкою".

ЗМІ також повідомили, що Італія розглядає можливість повернення до атомної енергетики через майже 40 років після того закриття свого останнього атомного реактора.

Крім того, Міністерство екології та енергетичної безпеки Італії у четвер оголосило про рішення вивільнити 9,966 мільйона барелів нафти зі своїх стратегічних запасів.

Раніше про плани випустити частину своїх національних запасів нафти заявляла Німеччина.