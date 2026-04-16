Президент Чехії наполягає на своїй участі в саміті НАТО попри заперечення уряду

Президент Чехії Петр Павел має намір відвідати саміт НАТО в Анкарі у липні та взяти участь у неформальній зустрічі лідерів попри те, що проти цього виступає прем’єр-міністр Андрей Бабіш.

Про це, як пише "Європейська правда", Павел заявив в інтерв’ю виданню Reflex.

На тлі тривалої суперечки між президентом та урядом щодо того, хто має представляти Чехію на саміті НАТО, Павел запропонував компромісний варіант. Він передбачає, що до Анкари поїдуть і Бабіш, і Павел.

Прем’єр-міністр візьме участь в офіційних зустрічах лідерів, під час яких він пояснить позицію Праги щодо витрат на оборону, тоді як президент долучиться до неформальної частини, тобто вечері глав держав, навіть без мандата від уряду.

"Завдяки тому, що це неформальні дебати, де не ухвалюються жодні рішення, мені не потрібен урядовий мандат для участі в них. У формальній частині, присвяченій витратам на оборону та способу виконання зобов'язань, я сам вважаю за доцільне – і саме це я сказав Андрею Бабішу – щоб він брав участь і пояснював позицію уряду щодо виконання наших союзницьких зобов'язань з точки зору бюджетних параметрів", – заявив Павел.

Глава держави анонсував особисту зустріч з прем’єром 22 або 24 квітня, на якій вони обговорять участь в саміті НАТО. Він додав, що не хоче обговорювати це питання через ЗМІ чи з міністром закордонних справ Петром Мацінкою через брак його повноважень.

"Він у цій справі є лише виконавцем, який не має повноважень схвалювати чи не схвалювати закордонні поїздки президента. Він може схвалювати поїздки своїх підлеглих, але, з усією повагою до цієї посади, президент, безумовно, не є одним із них", – наголосив Павел.

Він також нагадав, що в минулому на самітах НАТО від імені Чехії були присутні як прем'єр-міністри, так і президенти, тому немає сенсу змінювати цю традицію.

"Що стосується НАТО, то тут також має значення те, що президент є верховним головнокомандувачем збройних сил і, з огляду на свою посаду, так чи інакше має у своєму порядку денному питання безпеки та зовнішньої політики", – пояснив чеський президент.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав нелогічною участь президента Петра Павела у саміті НАТО.

Президент Чехії та уряд сперечаються також щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

