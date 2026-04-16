Президент Чехии настаивает на своем участии в саммите НАТО, несмотря на возражения правительства

Президент Чехии Петр Павел намерен посетить саммит НАТО в Анкаре в июле и принять участие в неформальной встрече лидеров, несмотря на то, что против этого выступает премьер-министр Андрей Бабиш.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Павел заявил в интервью изданию Reflex.

На фоне длительного спора между президентом и правительством о том, кто должен представлять Чехию на саммите НАТО, Павел предложил компромиссный вариант. Он предусматривает, что в Анкару поедут и Бабиш, и Павел.

Премьер-министр примет участие в официальных встречах лидеров, во время которых он объяснит позицию Праги по расходам на оборону, тогда как президент присоединится к неформальной части, то есть ужину глав государств, даже без мандата от правительства.

"Благодаря тому, что это неформальные дебаты, где не принимаются никакие решения, мне не нужен правительственный мандат для участия в них. В формальной части, посвященной расходам на оборону и способу выполнения обязательств, я сам считаю целесообразным – и именно это я сказал Андрею Бабишу – чтобы он участвовал и объяснял позицию правительства по выполнению наших союзнических обязательств с точки зрения бюджетных параметров", – заявил Павел.

Глава государства анонсировал личную встречу с премьером 22 или 24 апреля, на которой они обсудят участие в саммите НАТО. Он добавил, что не хочет обсуждать этот вопрос через СМИ или с министром иностранных дел Петром Мацинкой из-за нехватки его полномочий.

"Он в этом деле является лишь исполнителем, который не имеет полномочий одобрять или не одобрять зарубежные поездки президента. Он может одобрять поездки своих подчиненных, но, со всем уважением к этой должности, президент, безусловно, не является одним из них", – подчеркнул Павел.

Он также напомнил, что в прошлом на саммитах НАТО от имени Чехии присутствовали как премьер-министры, так и президенты, поэтому нет смысла менять эту традицию.

"Что касается НАТО, то здесь также имеет значение то, что президент является верховным главнокомандующим вооруженных сил и, учитывая свою должность, так или иначе имеет в своей повестке дня вопросы безопасности и внешней политики", – пояснил чешский президент.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал нелогичным участие президента Петра Павела в саммите НАТО.

Президент Чехии и правительство спорят также относительно политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, с которым она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.

