У Британії розслідують спробу антисемітського підпалу синагоги

Британська поліція розшукує двох підозрюваних у зв'язку зі спробою підпалу синагоги на півночі Лондона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Інцидент у Фінчлі розглядається як антисемітський злочин на ґрунті ненависті, повідомила поліція.

Двоє підозрюваних, одягнені в темний одяг і балаклави, підійшли до синагоги на Фаллоу-Корт-авеню незадовго після опівночі і кинули у будівлю дві пляшки, ймовірно з бензином, та цеглину.

Жодна з пляшок не спалахнула, і про пошкодження не повідомлялося. Постраждалих немає.

Про інцидент співробітники повідомили поліцію о 8:30 ранку. Поліцейські проводять термінове розслідування, щоб розшукати підозрюваних.

Головний детектив-суперінтендант Люк Вільямс сказав: "Ми усвідомлюємо, що цей інцидент викличе значне занепокоєння в громаді, особливо на тлі підпалу в Голдерс-Грін минулого місяця".

"Ми співпрацюємо з постраждалою синагогою та продовжуємо зустрічатися з лідерами громади", – сказав він.

У заяві на Facebook реформістська синагога Фінчлі зазначила: "Ми надзвичайно вдячні, що ніхто не постраждав і що наша будівля також не зазнала пошкоджень, але ми знаємо, що емоційний та психологічний вплив сьогоднішніх подій є значним".

Мер Лондона Садік Хан заявив: "Я вдячний поліції за швидку реакцію на жахливу спробу підпалу в реформістській синагозі Фінчлі, що сталася вночі. Цей інцидент розглядається як антисемітський злочин на ґрунті ненависті, і в цьому районі посилено поліцейську присутність".

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня на півночі Лондона згоріли чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській організації. Через вибухи балонів всередині охоплених вогнем авто вибиті шибки у прилеглій будівлі.

Минулого тижня у Стамбулі перед площею, де розташоване консульство Ізраїлю, троє озброєних нападників атакували поліцейських, які забезпечували охорону будівлі.