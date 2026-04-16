В Британии задержали подозреваемых в попытке поджога синагоги

В Британии задержали двух человек после попытки нападения на синагогу в Лондоне.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Правоохранители сообщили, что задержали 47-летнюю женщину и 46-летнего мужчину в Ватфорде, городе к северу от столицы.

Полиция рассматривает этот инцидент как преступление на почве антисемитизма.

По данным полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух человек в темной одежде и балаклавах, которые приблизились к реформистской синагоге незадолго после полуночи в среду, 15 апреля.

Они поставили две стеклянные бутылки, в которых, как подозревается, был бензин, у окон синагоги и бросили кирпич в здание.

Напомним, в ночь на 23 марта на севере Лондона сгорели четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной организации. Из-за взрывов баллонов внутри охваченных огнем авто выбиты стекла в прилегающем здании.

На прошлой неделе в Стамбуле перед площадью, где расположено консульство Израиля, трое вооруженных нападавших атаковали полицейских, которые обеспечивали охрану здания.