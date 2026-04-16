Фінляндія в оновленому звіті про безпеку назвала США "непередбачуваними"

Уряд Фінляндії оновив оцінку зовнішньої політики та політики безпеки США, відзначивши зростання невизначеності у відносинах між країнами та зміну підходів Вашингтона до союзників.

Про це йдеться в новій доповіді, представленій парламенту Фінляндії, пише Yle, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у документі Сполучені Штати описуються як "непередбачувані", а їхня риторика характеризується "жорсткою".

Такі формулювання суттєво відрізняються від попередньої версії звіту 2024 року, коли США характеризувалися як стабільний і надійний партнер НАТО.

У документі зазначається, що після повернення Дональда Трампа до влади підхід Вашингтона до міжнародних союзів змінився: США, зокрема, почали більшою мірою оцінювати партнерів з точки зору їхньої практичної користі та внеску в безпеку.

Також згадуються заяви та кроки американської адміністрації, які вплинули на трансатлантичні відносини, зокрема скорочення підтримки України та посилення тиску на союзників.

На цьому тлі Фінляндія наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей і збільшення витрат на оборону. Водночас у звіті підкреслюється, що відносини зі США залишаються тісними, а політичний діалог – "ближчим, ніж будь-коли".

Фінська влада також звернула увагу на ризики для НАТО через зміну позиції США і закликала до формування більш "європейського НАТО", де більша відповідальність за безпеку Європи лежатиме на самих європейських країнах.

Окремо в документі підтверджується відданість Фінляндії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час.

Наприкінці 2025 року служба військової розвідки Данії у щорічному звіті вперше охарактеризувала США як потенційну загрозу безпеці, посилаючись на політику адміністрації Трампа.

Нещодавнє опитування свідчить, що населення шістьох країн Європейського Союзу сприймає США за часів Трампа скоріше як загрозу, аніж союзника.