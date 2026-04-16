Финляндия назвала США непредсказуемыми в обновленном отчете по безопасности

Правительство Финляндии обновило оценку внешней политики и политики безопасности США, отметив рост неопределенности в отношениях между странами и изменение подходов Вашингтона к союзникам.

Об этом говорится в новом докладе, представленном парламенту Финляндии, пишет Yle, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в документе Соединенные Штаты описываются как "непредсказуемые", а их риторика характеризуется как "жесткая".

Такие формулировки существенно отличаются от предыдущей версии отчета 2024 года, когда США характеризовались как стабильный и надежный партнер НАТО.

В документе отмечается, что после возвращения Дональда Трампа к власти подход Вашингтона к международным союзам изменился: США, в частности, стали в большей степени оценивать партнеров с точки зрения их практической пользы и вклада в безопасность.

Также упоминаются заявления и шаги американской администрации, повлиявшие на трансатлантические отношения, в частности сокращение поддержки Украины и усиление давления на союзников.

На этом фоне Финляндия подчеркивает необходимость укрепления собственных оборонных возможностей и увеличения расходов на оборону. В то же время в отчете подчеркивается, что отношения с США остаются тесными, а политический диалог – "ближе, чем когда-либо".

Финские власти также обратили внимание на риски для НАТО из-за изменения позиции США и призвали к формированию более "европейского НАТО", где большая ответственность за безопасность Европы будет лежать на самих европейских странах.

Отдельно в документе подтверждается приверженность Финляндии Договору о нераспространении ядерного оружия. Страна не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

В конце 2025 года служба военной разведки Дании в ежегодном отчете впервые охарактеризовала США как потенциальную угрозу безопасности, ссылаясь на политику администрации Трампа.

Недавний опрос показывает, что население шести стран Европейского Союза воспринимает США во времена Трампа скорее как угрозу, чем как союзника.