Словаччина обіцяє блокувати 20-й пакет санкцій, але не 90 млрд євро для України

Словаччина готова заблокувати новий пакет санкцій проти Росії, але не буде виступати проти надання Україні кредиту на суму 90 мільярдів євро.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Кредит був заблокований угорським прем'єром Віктором Орбаном, який програв вибори. Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що хоче зайняти його місце.

Бланар озвучив позицію Словаччини щодо подальших антиросійських санкцій перед членами європейського комітету словацького парламенту. Він зазначив, що Словаччина прагне отримати чітку, прозору та підтверджувану заяву про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Раніше представники словацького уряду заявляли, що підтримають санкції проти Росії за умови, що вони не зашкодять інтересам Словаччини.

Однак, за його словами, позиція щодо блокування не стосується кредиту для України. Бланар при цьому відзначив позицію майбутнього угорського уряду, яка свідчить про його готовність підтримати виділення кредиту ЄС Україні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що "Дружба" може відновити роботу до кінця квітня після російської атаки.

Як повідомляла "Європейська правда", у Єврокомісії планують, що перший транш з 90 млрд для України надійде у другому кварталі 2026 року.

Після того, як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Єврокомісія пропонує надати Україні у 2026 році 45 млрд євро, з яких 16,7 млрд будуть направлені на потреби українського бюджету, а 28,3 млрд підуть на українську армію, оборону та виробництво зброї.

Стало відомо, що перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів українського виробництва.