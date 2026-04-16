Словакия обещает блокировать 20-й пакет санкций, но не 90 млрд евро для Украины

Словакия готова заблокировать новый пакет санкций против России, но не будет выступать против предоставления Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Кредит был заблокирован венгерским премьером Виктором Орбаном, который проиграл выборы. Словацкий премьер Роберт Фицо заявлял, что хочет занять его место в блокировке кредита.

Бланар изложил позицию Словакии по поводу дальнейших антироссийских санкций перед членами Европейского комитета словацкого парламента. Он отметил, что Словакия стремится получить четкое, прозрачное и подтверждаемое заявление о возобновлении работы нефтепровода "Дружба". Ранее представители словацкого правительства заявляли, что поддержат санкции против России при условии, что они не нанесут ущерба интересам Словакии.

Однако, по его словам, позиция по блокированию не касается кредита для Украины. Бланар при этом отметил позицию будущего венгерского правительства, которая свидетельствует о его готовности поддержать выделение кредита ЕС Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что "Дружба" может возобновить работу до конца апреля после российской атаки.

Как сообщала "Европейская правда", в Еврокомиссии планируют, что первый транш из 90 млрд для Украины поступит во втором квартале 2026 года.

После того, как партия действующего премьер-министра Венгрии потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине в 2026 году 45 млрд евро, из которых 16,7 млрд будут направлены на нужды украинского бюджета, а 28,3 млрд пойдут на украинскую армию, оборону и производство оружия.

Стало известно, что первый транш военной помощи Украине, которая будет передана в рамках кредита ЕС на сумму 90 млрд евро, будет направлен на закупку дронов украинского производства.