Макрон закликав школярів запровадити "день без екранів"

Французький президент Емманюель Макрон закликав учнів старших класів вимикати свої телефони та читати.

Про це він сказав під час виступу перед старшокласниками, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Макрон запропонував учням старших класів запровадити один "день без екранів" на місяць, а також повну заборону на користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років.

"Ми залишили вас у цих джунглях, і це вкрало вашу увагу. Нам потрібно пригальмувати й допомогти вам стати дорослими", – сказав Макрон.

Тому він заявив, що до 15 років – "ніяких соціальних мереж".

"Ми хотіли б, щоб один день на місяць був днем без інтернету, щоб показати, що це можливо", – зазначив французький президент.

Макрон додав, що цей день можна було б присвятити читанню вголос, театральним виставам або іншим заходам.

Як відомо, Національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років.

Парламент Португалії також схвалив у першому читанні законопроєкт, який вимагає чіткої згоди батьків для доступу дітей віком від 13 до 16 років до соціальних мереж.

Заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.