Португалія зробила крок до обмеження доступу дітей до соцмереж

Парламент Португалії схвалив у першому читанні законопроєкт, який вимагає чіткої згоди батьків для доступу дітей віком від 13 до 16 років до соціальних мереж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це одне з перших конкретних законодавчих рішень в Європі, що накладає такі обмеження.

Автори законопроєкту з керівної Соціал-демократичної партії (PSD) заявляють, що він необхідний для захисту дітей від кібербулінгу, шкідливого контенту та зловмисників.

Батьки будуть використовувати публічну систему, відому як Digital Mobile Key (DMK), для надання згоди, що також допоможе забезпечити дотримання чинної заборони для дітей віком до 13 років на доступ до цифрових соціальних мереж, платформ для обміну відео та зображеннями або сайтів онлайн-ставок.

Технологічні провайдери також зобов'язані впровадити систему перевірки віку, сумісну з DMK.

Законопроєкт був схвалений 148 голосами, проти виступили 69 депутатів, ще 13 утрималисью Документ ще може зазнати змін перед другим читанням.

Нещодавно прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про наміри заборонити доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років.

Це спровокувало публічну суперечку між Санчесом і власником платформи Х Ілоном Маском.