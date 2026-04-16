Макрон призвал школьников ввести "день без экранов"

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал учеников старших классов выключать свои телефоны и читать.

Об этом он сказал во время выступления перед старшеклассниками, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Макрон предложил ученикам старших классов ввести один "день без экранов" в месяц, а также полный запрет на пользование социальными сетями для детей в возрасте до 15 лет.

"Мы оставили вас в этих джунглях, и это украло ваше внимание. Нам нужно притормозить и помочь вам стать взрослыми", – сказал Макрон.

Поэтому он заявил, что до 15 лет – "никаких социальных сетей".

"Мы хотели бы, чтобы один день в месяц был днем без интернета, чтобы показать, что это возможно", – отметил французский президент.

Макрон добавил, что этот день можно было бы посвятить чтению вслух, театральным представлениям или другим мероприятиям.

Как известно, Национальное собрание Франции одобрило законопроект о запрете доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

Парламент Португалии также одобрил в первом чтении законопроект, который требует четкого согласия родителей для доступа детей в возрасте от 13 до 16 лет к социальным сетям.

Запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.