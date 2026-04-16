Глава Пентагона: Китай заверил, что не будет поставлять Ирану оружие

Глава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на сообщения о том, что Китай планирует поставить оружие Ирану, заявив, что США получили заверения, что этого не произойдет.

Заявление главы оборонного ведомства США приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обменялся с китайским лидером Си Цзиньпином "письмами" на фоне сообщений о возможных поставках китайского оружия в Иран.

"Президент Трамп имеет очень прочные и прямые отношения с (президентом Китая Си Цзиньпином), и они обсудили этот вопрос. Китай заверил нас, что этого не произойдет", – заявил Хегсет на пресс-конференции.

Ранее CNN писало со ссылкой на данные осведомленных собеседников в американских спецслужбах, что Китай якобы готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны уже в ближайшие недели.

Напомним, 17 марта Трамп заявил, что откладывает долгожданную поездку в Китай на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Позже в Белом доме сообщили, что встреча Трампа с его китайским коллегой пройдет 14 и 15 мая в Пекине.