Посол повідомив про перші контакти Сибіги з майбутньою главою МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже контактував з Анітою Орбан, яка має обійняти посаду міністерки закордонних справ Угорщини в уряді Петера Мадяра.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" повідомив посол України в Угорщині Федір Шандор.

За словами українського дипломата, між Сибігою та Орбан "пішов дипломатичний сигнал".

На уточнювальне запитання, що це означає, Шандор відповів: "Що вони обмінялися привітаннями і позитивними наративами. І тепер можна бути впевненими, що після того, як Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром Угорщини, буде офіційний діалог".

Коментуючи можливість контактів президента України Володимира Зеленського з Петером Мадяром, посол зауважив, що протокольна розмова між ними можлива не раніше 11 травня, коли збереться новий угорський парламент.

"Тож офіційно угорська сторона і українська сторона говоритимуть, очевидно, 11-12 травня", – додав Шандор.

12 квітня Володимир Зеленський привітав з перемогою на угорських виборах опозиційну партію "Тиса" та її лідера Петера Мадяра.

Мадяр заявив про бажання мати дружні відносини з Україною і висловився проти того, щоб нав’язувати Україні умови миру.

Текстова версія інтерв’ю буде опублікована на сайті "Європейської правди" найближчим часом.