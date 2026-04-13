Мадяр: ніхто не може нав’язувати Україні умови мирного договору

Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив про бажання мати дружні відносини з Україною і висловився проти того, щоб нав’язувати Україні умови миру.

Про це він сказав на пресконференції з іноземними медіа у Будапешті, пише "Європейська правда".

"Я не змінював своєї позиції, як Орбан, залежно від того, де він говорить: у Москві чи Брюсселі. В Угорщині кожен знає, що Україна є жертвою цієї війни. Завданням українського уряду є захист територіальної цілісності і суверенітету, і ніхто не може вказувати їм через чотири роки війни, на яких умовах вони мають йти на мир", – заявив Мадяр.

За його словами, не можна казати будь-якій країні віддати її території, як це казали політики "Фідес" – поки керівної партії Угорщини. Так само, якби Росія напала на Угорщину, ніхто б не поступився своїми територіями.

"Не Угорщині вирішувати питання миру між Росією і Україною, але їм слід надати гарантії безпеки, гарантії територіальної цілісності, які можуть бути дотримані і за якими спостерігатимуть", – зазначив Петер Мадяр.

Мадяр також дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Угорщина не братиме у ньому участі.

Він також розповів про своє бачення відносин з Росією та її правителем Владіміром Путіним.