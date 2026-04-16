Посол сообщил о первых контактах Сибиги с будущей главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже контактировал с Анитой Орбан, которая должна занять должность министра иностранных дел Венгрии в правительстве Петера Мадьяра.

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

По словам украинского дипломата, между Сибигой и Орбаном "пошел дипломатический сигнал".

На уточняющий вопрос, что это означает, Шандор ответил: "Что они обменялись приветствиями и позитивными нарративами. И теперь можно быть уверенными, что после того, как Петер Мадьяр официально станет премьер-министром Венгрии, будет официальный диалог".

Комментируя возможность контактов президента Украины Владимира Зеленского с Петером Мадьяром, посол отметил, что протокольный разговор между ними возможен не ранее 11 мая, когда соберется новый венгерский парламент.

"Поэтому официально венгерская сторона и украинская сторона будут говорить, очевидно, 11-12 мая", – добавил Шандор.

12 апреля Владимир Зеленский поздравил с победой на выборах в Венгрии оппозиционную партию "Тиса" и её лидера Петера Мадьяра.

Мадьяр заявил о желании поддерживать дружеские отношения с Украиной и высказался против того, чтобы навязывать Украине условия мира.

