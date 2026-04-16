Посол у Будапешті розповів, яких змін чекає у відносинах України й Угорщини за Мадяра

Посол України в Угорщині Федір Шандор заявив про очікування добросусідських відносин з Будапештом після зміни влади.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Шандора, сусід ближче, ніж родич. "Сусід завжди поруч, він має межу з тобою і в складний час або допомагає, або відвертається. Тому ми чекаємо добросусідських відносин з Угорщиною. Таких, які у нас були в минулому – і точно ще будуть", – сказав він.

Посол згадав деякі приклади з історії: те, що перша дипломатична місія України в світі була в Угорщині, і що Голодомор першою визнала Угорщина.

"Допомогу в багатьох проблемних ситуаціях, як-от під час повеней на Закарпатті, першою надає Угорщина. Від Угорщини ми раніше отримували реверсний газ, реверсну нафту. І так далі", – зазначив Шандор.

"Тож ми чекаємо поновлення добросусідських відносин. Ми до них готові, відкриті, і угорський народ також відкритий – він показав це на виборах", – додав він.

Також посол розраховує на відновлення того, що раніше працювало.

Зокрема, він згадав про відновлення роботи експертної групи стосовно прав національних меншин, а також відкриття угорсько-української економічної комісії, яка не працювала з 2020 року.

Посол також повідомив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже контактував з Анітою Орбан, яка має обійняти посаду міністерки закордонних справ Угорщини в уряді Петера Мадяра.

