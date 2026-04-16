Посол в Будапеште рассказал, каких изменений ждет в отношениях Украины и Венгрии при Мадьяре

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор заявил об ожиданиях добрососедских отношений с Будапештом после смены власти.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По словам Шандора, сосед ближе, чем родственник. "Сосед всегда рядом, у него граница с тобой, и в сложное время он или помогает, или отворачивается. Поэтому мы ждем добрососедских отношений с Венгрией. Таких, которые у нас были в прошлом – и точно еще будут", – сказал он.

Посол вспомнил некоторые примеры из истории: то, что первая дипломатическая миссия Украины в мире была в Венгрии, и что Голодомор первой признала Венгрия.

"Помощь во многих проблемных ситуациях, например во время наводнений на Закарпатье, первой предоставляет Венгрия. От Венгрии мы раньше получали реверсный газ, реверсную нефть. И так далее", – отметил Шандор.

"Поэтому мы ждем возобновления добрососедских отношений. Мы к ним готовы, открыты, и венгерский народ также открыт – он показал это на выборах", – добавил он.

Кроме того, посол рассчитывает на возобновление того, что ранее функционировало.

В частности, он упомянул о возобновлении работы экспертной группы по правам национальных меньшинств, а также об открытии венгерско-украинской экономической комиссии, которая не работала с 2020 года.

Посол также сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже контактировал с Анитой Орбан, которая должна занять должность министра иностранных дел Венгрии в правительстве Петера Мадьяра.

