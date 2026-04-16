Зеленський розповів королю Нідерландів про масовані удари РФ по Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з королем Нідерландів Віллемом-Александром, в ході якої зокрема йшлося про масовані удари РФ про українських містах.

Про це Зеленський написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Президент подякував монарху за особисту підтримку України та всього українського народу.

"Під час нашої зустрічі я розповів про жорстокі масовані російські удари по Україні, передусім про сьогоднішні. Важливо продовжувати підтримку нашої країни всіма можливими способами, докладати всіх зусиль, щоб зупинити вбивства та досягти достойного миру", – зазначив він.

Зеленський додав, що Україна завжди буде вдячна Нідерландам за підтримку та вагомий внесок у захист життів.

Повідомляли, що Зеленський під час візиту до Нідерландів отримав міжнародну премію "Чотири свободи", якою цього року відзначили його та український народ.

А напередодні президент України прибув з офіційним візитом в Італію.