Зеленский рассказал королю Нидерландов о массированных ударах РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Нидерландов Виллемом-Александром, в ходе которой, в частности, речь шла о массированных ударах РФ по украинским городам.

Об этом Зеленский написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Президент поблагодарил монарха за личную поддержку Украины и всего украинского народа.

"Во время нашей встречи я рассказал о жестоких массированных российских ударах по Украине, прежде всего о сегодняшних. Важно продолжать поддерживать нашу страну всеми возможными способами, прилагать все усилия, чтобы остановить убийства и достичь достойного мира", – отметил он.

Зеленский добавил, что Украина всегда будет благодарна Нидерландам за поддержку и весомый вклад в защиту жизней.

Сообщалось, что Зеленский во время визита в Нидерланды получил международную премию "Четыре свободы", которой в этом году отметили его и украинский народ.

А накануне президент Украины прибыл с официальным визитом в Италию.