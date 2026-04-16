Зеленський у Нідерландах отримав премію "Чотири свободи"

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів отримав міжнародну премію "Чотири свободи", якою цього року відзначили його та український народ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета NL Times.

Церемонія вручення нагороди відбувалася у Мідделбурзі, куди Зеленський прибув після візиту до Італії. На нагородженні також були присутні король Нідерландів Віллем-Александр, принцеса Беатрікс і прем'єр-міністр Роб Єттен.

"З моменту широкомасштабного російського вторгнення у 2022 році президент Зеленський та український народ невпинно борються за свою свободу та незалежність… Нагорода виражає глибоке захоплення та визнання мужності, наполегливості та величезної стійкості всіх людей в Україні, які продовжують боротися за справедливість, свободу та демократію. Це боротьба, яка стосується всіх нас", – йдеться на сайті премії.

У своїй промові під час отримання нагороди український президент розповів про невпинні російські атаки та подякував Нідерландам за підтримку.

Він додав, що Україна зазнала масованого російського удару протягом ночі. На прохання Зеленського присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українців.

Премія "Чотири свободи" заснована на чотирьох свободах, які американський президент Франклін Делано Рузвельт назвав під час щорічного звернення до Конгресу в 1941 році: свободі слова, віросповідання, свободи від нужди та страху.

Журі присуджує нагороду за кожним із цих чотирьох принципів людям, які зробили істотний, сміливий та особистий внесок у справу свободи у світі.

