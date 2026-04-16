Посол в Угорщині розраховує на зняття "локальних санкцій" щодо української продукції

Посол України в Угорщині Федір Шандор очікує, що нова угорська влада скасує "локальні санкції" щодо певних українських продуктів.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Посол назвав дурістю "локальні санкції", запроваджені Угорщиною щодо певних українських продуктів і висловив сподівання на їх скасування.

"22 продукти перебувають під цими "локальними санкціями", хоча це дурниця і це смішно, адже Євросоюз – це спільний ринок, тому ці продукти все одно продаються в Угорщині як начебто "зроблені в" Словаччині, Польщі, Чехії, Іспанії тощо. Єдиний ринок ЄС не можна обмежити локальними санкціями, якщо нема спільного рішення ЄС", – наголосив Шандор.

За його словами, потрібно зняти штучні заборони на ринку агропродукції.

Шандор нагадав, що Угорщина була основним покупцем українського меду і залишається ним, попри санкції – просто купує його нібито не як український.

Також, за словами посла, потрібно більше використовувати угорську логістику з огляду на наявність дев'яти переходів на кордоні, дуже зручних для транспортних перевезень.

"І я нагадаю, що Угорщина – єдиний сусід, який не влаштовував нам демонстрації на кордонах. Коли поляки і словаки блокували кордон – угорці лишалися відкриті, і саме через них йшли вантажі. А також через Угорщину транзитом проходили військові вантажі. Транзитом без перетину кордону – хоч про це не говорили публічно", – зазначив посол.

Також Федір Шандор очікує на повернення добросусідських відносин з Будапештом після зміни влади.

Посол також повідомив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже контактував з Анітою Орбан, яка має обійняти посаду міністерки закордонних справ Угорщини в уряді Петера Мадяра.

