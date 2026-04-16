Посол в Венгрии рассчитывает на отмену "локальных санкций" в отношении украинской продукции

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор ожидает, что новая венгерская власть отменит "локальные санкции" в отношении определенных украинских продуктов.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Посол назвал глупостью "локальные санкции", введенные Венгрией в отношении определенных украинских продуктов, и выразил надежду на их отмену.

"22 продукта находятся под этими "локальными санкциями", хотя это глупость и это смешно, ведь Евросоюз – это общий рынок, поэтому эти продукты все равно продаются в Венгрии как будто "сделаны в" Словакии, Польше, Чехии, Испании и т. д. Единый рынок ЕС нельзя ограничивать локальными санкциями, если нет общего решения ЕС", – подчеркнул Шандор.

По его словам, нужно снять искусственные запреты на рынке агропродукции.

Шандор напомнил, что Венгрия была основным покупателем украинского меда и остается им, несмотря на санкции – просто покупает его якобы не как украинский.

Также, по словам посла, нужно больше использовать венгерскую логистику, учитывая наличие девяти пограничных переходов, очень удобных для транспортных перевозок.

"И я напомню, что Венгрия – единственный сосед, который не устраивал нам демонстрации на границах. Когда поляки и словаки блокировали границу – венгры оставались открытыми, и именно через них шли грузы. А также через Венгрию транзитом проходили военные грузы. Транзитом без пересечения границы – хотя об этом не говорили публично", – отметил посол.

Также Федор Шандор ожидает восстановления добрососедских отношений с Будапештом после смены власти.

Посол также сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже контактировал с Анитой Орбан, которая должна занять пост министра иностранных дел Венгрии в правительстве Петера Мадьяра.

Смотрите видеоинтервью на "Европейской правде": Посол Шандор: дерьмо времен Орбана придется снимать слоями.