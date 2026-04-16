Україна запропонувала Нідерландам формат спецугоди про безпекове партнерство
Україна запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство – Drone Deal.
Про це розповів президент України у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив український президент, про це йшлося на його зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.
За словами Зеленського, в ході зустрічі багато уваги приділили саме безпековим питанням.
"Україна запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство – нашу Drone Deal. І це стосується не тільки дронів як таких, але й комплексного розвитку всіх спроможностей захисту неба: захист від ракет, дронів, розвиток РЕБ, наших спільних виробництв зброї", – зазначив він.
Зеленський додав, що командам дали завдання командам опрацювати всі деталі, "і ми підписали документи про початок цієї роботи – і по Drone Deal, і по першому спільному виробництву саме з Нідерландами".
Повідомляли, що Зеленський під час візиту до Нідерландів отримав міжнародну премію "Чотири свободи", якою цього року відзначили його та український народ.
А напередодні президент України прибув з офіційним візитом в Італію.