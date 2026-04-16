Украина предложила Нидерландам формат спецсоглашения о партнерстве в сфере безопасности

Украина предложила Нидерландам формат специального соглашения о партнерстве в сфере безопасности – Drone Deal.

Об этом рассказал президент Украины в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, об этом шла речь на его встрече с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

По словам Зеленского, в ходе встречи много внимания уделили именно вопросам безопасности.

"Украина предложила Нидерландам формат специального соглашения о партнерстве в сфере безопасности – наш Drone Deal. И это касается не только дронов как таковых, но и комплексного развития всех возможностей защиты неба: защита от ракет, дронов, развитие РЭБ, наши совместные производства оружия", – отметил он.

Зеленский добавил, что командам было поручено проработать все детали, "и мы подписали документы о начале этой работы – и по Drone Deal, и по первому совместному производству именно с Нидерландами".

Сообщалось, что Зеленский во время визита в Нидерланды получил международную премию "Четыре свободы", которой в этом году отметили его и украинский народ.

А накануне президент Украины прибыл с официальным визитом в Италию.