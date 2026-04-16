"Десята завершена війна": Трамп оголосив перемир'я між Ізраїлем і Ліваном

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і Ліван досягли угоди про припинення вогню.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп розповів, що провів "чудові переговори" з високоповажним президентом Лівану Джозефом Ауном та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Ці два лідери домовилися, що для досягнення миру між їхніми країнами вони офіційно розпочнуть 10-денне перемир'я о 17:00 за східним стандартним часом. У вівторок обидві країни вперше за 34 роки зустрілися тут, у Вашингтоні, разом із нашим чудовим державним секретарем Марко Рубіо", – написав він.

Президент США додав, що доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу та державному секретарю Рубіо, разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Разіном Кейном, співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном для досягнення тривалого миру.

"Для мене було честю вирішити 9 воєн по всьому світу, і це буде моя 10-та, тож зробімо це", – резюмував президент.

Нетаньягу 9 квітня оголосив, що Ізраїль почне прямі перемовини з Ліваном про роззброєння "Хезболли" і нормалізацію відносин.

Низка європейських столиць висловили обурення останніми ударами Ізраїлю по території Лівану у межах боротьби з "Хезболлою", внаслідок яких загинули сотні цивільних і поранені близько тисячі.

Від Ірану надходили сигнали про намір відійти від домовленості зі США, якщо Ізраїль продовжить удари по Лівану.