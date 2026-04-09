Норвегія засудила удари Ізраїлю по Лівану, що призвели до масової загибелі цивільних

Норвегія засудила масовані удари Ізраїлю по території Лівану у межах протистояння з проіранською "Хезболлою", через які за короткий час загинули близько 200 людей і постраждала цивільна інфраструктура.

Як повідомляє "Європейська правда", із заявою від імені Осло виступив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Ейде засудив останні удари Ізраїлю по території Лівану та вказав на те, що усі країни зобов’язані дбати про безпеку цивільного населення.

"Дуже багато цих ударів відбулися без попереджень, коли люди жили звичайне повсякденне життя. Лише за добу загинули близько 200 людей, близько тисячі поранені. Під потужні удари потрапили цивільні, медики, лікарні… Вчорашні удари продемонстрували, що Ізраїль не дотримується своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Це має припинитися", – наголосив він.

"Варварські дії Ізраїлю у Лівані ставлять під загрозу перемир’я між США та Іраном. Конфлікти на Близькому Сході взаємопов’язані, і ми чітко висловили думку, що припинення вогню між Штатами та Іраном має стосуватися і Лівану.

Міністр додав, що зателефонував зі словами співчуття ліванському колезі, та висловив підтримку намірам уряду Лівану роззброїти "Хезболлу".

"Конфлікт між Ізраїлем і "Хезболлою" не можна вирішити силою. Рішуче закликаю сторони зупинити ескалацію", – наголосив очільник МЗС Норвегії.

Британія також висловила глибоку стурбованість ізраїльськими ударами по Лівану.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що хоча Ліван опинився втягнений у війну через "Хезболлу", право Ізраїлю на самооборону не виправдовує настільки масштабних руйнувань і жертв.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що "перемир’я" з Іраном не стосується його дій проти угруповання "Хезболла", що базується на території Лівану.

Від Ірану надійшли сигнали про намір відійти від домовленості зі США, якщо Ізраїль продовжить удари по Лівану.