"Десятая завершённая война": Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ливаном

Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Ливан достигли соглашения о прекращении огня.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп рассказал, что провел "замечательные переговоры" с уважаемым президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Эти два лидера договорились, что для достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное перемирие в 17:00 по восточному стандартному времени. Во вторник обе страны впервые за 34 года встретились здесь, в Вашингтоне, вместе с нашим замечательным государственным секретарем Марко Рубио", – написал он.

Президент США добавил, что поручил вице-президенту Джей Ди Венсу и государственному секретарю Рубио, вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Разином Кейном, сотрудничать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира.

"Для меня было честью разрешить 9 войн по всему миру, и это будет моя 10-я, так что давайте сделаем это", – резюмировал президент.

Нетаньяху 9 апреля объявил, что Израиль начнет прямые переговоры с Ливаном о разоружении "Хезболлы" и нормализации отношений.

Ряд европейских столицвыразили возмущение последними ударами Израиля по территории Ливана в рамках борьбы с "Хезболлой", в результате которых погибли сотни мирных жителей и около тысячи получили ранения.

Из Ирана поступали сигналы о намерении отказаться от соглашения с США, если Израиль продолжит удары по Ливану.