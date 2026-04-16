ЗМІ: укладення мирної угоди між США та Іраном може зайняти кілька місяців

Лідери арабських країн Перської затоки та Європи вважають, що для досягнення мирної угоди між США та Іраном знадобиться близько шести місяців, і що сторони повинні продовжити перемир’я на цей період.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, лідери країн хочуть, щоб Ормузька протока була негайно відкрита для відновлення поставок енергоресурсів, і в приватних бесідах попереджають, що, якщо це не відбудеться до наступного місяця, може вибухнути глобальна продовольча криза.

Джерела зазначають, що ціни на енергоносії, ймовірно, зростуть ще більше, якщо війна затягнеться довше.

Країни Перської затоки вважають, що Іран прагне створити ядерну зброю, і ця позиція не змінилася після бомбардувань країни з боку США та Ізраїлю, заявили офіційні особи.

Тому вони вважають, що мирна угода має заборонити Ірану збагачення урану або наявність балістичних ракет великої дальності, заявили офіційні особи.

Проте лідери країн Перської затоки в основному проти відновлення бойових дій і хочуть, щоб США продовжили дипломатичні переговори з Іраном, додають джерела.

Bloomberg раніше повідомляло. що Вашингтон і Тегеран розглядають можливість продовження перемир'я на два тижні, термін якого закінчується у вівторок пізно ввечері за американським часом. Це дасть їм більше часу для переговорів про мирну угоду.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном "майже завершилася".

Також ЗМІ писали, що Іран та Сполучені Штати досягли прогресу у переговорах за посередництва Пакистану, але між сторонами досі залишаються значні розбіжності, зокрема щодо ядерних амбіцій Тегерана.