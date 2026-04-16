СМИ: заключение мирного соглашения между США и Ираном может занять несколько месяцев

Лидеры арабских стран Персидского залива и Европы считают, что для достижения мирного соглашения между США и Ираном потребуется около шести месяцев, и что стороны должны продлить перемирие на этот период.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, лидеры стран хотят, чтобы Ормузский пролив был немедленно открыт для возобновления поставок энергоресурсов, и в частных беседах предупреждают, что, если это не произойдет до следующего месяца, может разразиться глобальный продовольственный кризис.

Источники отмечают, что цены на энергоносители, вероятно, вырастут еще больше, если война затянется дольше.

Страны Персидского залива считают, что Иран стремится создать ядерное оружие, и эта позиция не изменилась после бомбардировок страны со стороны США и Израиля, заявили официальные лица.

Поэтому они считают, что мирное соглашение должно запретить Ирану обогащение урана или наличие баллистических ракет большой дальности, заявили официальные лица.

Тем не менее лидеры стран Персидского залива в основном против возобновления боевых действий и хотят, чтобы США продолжили дипломатические переговоры с Ираном, добавляют источники.

Bloomberg ранее сообщал, что Вашингтон и Тегеран рассматривают возможность продления перемирия на две недели, срок которого истекает во вторник поздно вечером по американскому времени. Это даст им больше времени для переговоров о мирном соглашении.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном "почти завершилась".

Также СМИ писали, что Иран и Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах при посредничестве Пакистана, но между сторонами до сих пор остаются значительные разногласия, в частности относительно ядерных амбиций Тегерана.