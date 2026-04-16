Численность населения ЕС в этом столетии сократится – прогноз Евростата

Согласно новому прогнозу Евростата, к 2100 году население ЕС сократится на 11,7%, или на 53 миллиона человек.

Соответствующий прогноз был опубликован в четверг, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что к 2029 году население ЕС даже немного увеличится, достигнув пика в 453 миллиона человек.

Однако после этого ЕС войдет в период длительного спада, и к концу века численность населения сократится до менее чем 400 миллионов человек: станет меньше молодежи и взрослых трудоспособного возраста, а доля людей старше 80 лет увеличится более чем вдвое по сравнению с нынешним показателем.

Среди причин указывается тот факт, что у европейцев рождается все меньше детей. Коэффициент рождаемости снизился до примерно 1,3 ребенка на одну женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. Этот показатель продолжает падать.

Сообщалось также, что, по прогнозам Минобразования Франции, к 2035 году в стране будет более чем на полтора миллиона меньше школьников – из-за спада рождаемости.

Ощутимое снижение рождаемости во Франции началось с 2010 года. В 2025 году количество смертей в стране превысило количество рождений впервые с конца Второй мировой войны. Население "метропольной" территории Франции в 2025 году составляло примерно 66 млн человек.

С такими вызовами в той или иной степени столкнулись все европейские страны, что заставляет правительства искать варианты поощрения родительства. Так, на Мальте решили снизить налоги для родителей в семьях с двумя и более детьми.

Президент Литвы предлагает установить ежемесячные доплаты для семей, в которых рождается более одного ребенка.