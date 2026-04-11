Укр Рус Eng

У Франції за 10 років буде на 1,6 млн менше учнів через демографічну ситуацію

Новини — Субота, 11 квітня 2026, 11:41 — Марія Ємець

За прогнозами Міносвіти Франції, до 2035 року в країні буде на понад півтора мільйона менше школярів – через спадання народжуваності, що потребує завчасно готуватись до відповідних змін в освітній системі. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Цього тижня Міністерство освіти Франції оприлюднило прогноз, за яким через скорочення народжуваності в країні до 2035 року кількість учнів у школах скоротиться на понад 1 млн 670 тисяч – на 14,2% порівняно з 2025 роком. 

Скорочення чисельності школярів буде найбільш вираженим у "наймолодших" класах.

Ситуація буде відчутно різнитися по території країни, оскільки демографічна ситуація не є однорідною – проте скорочення чисельності учнів очікується у всіх регіонах, включно зі столицею Парижем. 

 

Розрахунки ґрунтуються на демографічних тенденціях останніх кількох років. У прогнозі викладено, скільки учнів буде у навчальних закладах тих чи інших громад. 

Відчутне зниження народжуваності у Франції почалося з 2010 року. У 2025 році кількість смертей в країні перевищила кількість народжень вперше з кінця Другої світової війни. Населення "метропольної" території Франції у 2025 році становило приблизно 66 млн осіб. 

З такими викликами зіткнулися більшою чи меншою мірою усі європейські країни, що змушує уряди шукати варіанти заохочення до батьківства. Так, на Мальті вирішили знизити податки для батьків у родинах з двома дітьми і більше. 

Президент Литви пропонує встановити щомісячні доплати для родин, у яких з’являється більше однієї дитини. 

Греція оголосила пакет заходів на 1,6 млрд євро, щоб подолати демографічний спад. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція ЄвроЖиття
Реклама: