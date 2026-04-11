У Франції за 10 років буде на 1,6 млн менше учнів через демографічну ситуацію

За прогнозами Міносвіти Франції, до 2035 року в країні буде на понад півтора мільйона менше школярів – через спадання народжуваності, що потребує завчасно готуватись до відповідних змін в освітній системі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Цього тижня Міністерство освіти Франції оприлюднило прогноз, за яким через скорочення народжуваності в країні до 2035 року кількість учнів у школах скоротиться на понад 1 млн 670 тисяч – на 14,2% порівняно з 2025 роком.

Скорочення чисельності школярів буде найбільш вираженим у "наймолодших" класах.

Ситуація буде відчутно різнитися по території країни, оскільки демографічна ситуація не є однорідною – проте скорочення чисельності учнів очікується у всіх регіонах, включно зі столицею Парижем.

Розрахунки ґрунтуються на демографічних тенденціях останніх кількох років. У прогнозі викладено, скільки учнів буде у навчальних закладах тих чи інших громад.

Відчутне зниження народжуваності у Франції почалося з 2010 року. У 2025 році кількість смертей в країні перевищила кількість народжень вперше з кінця Другої світової війни. Населення "метропольної" території Франції у 2025 році становило приблизно 66 млн осіб.

З такими викликами зіткнулися більшою чи меншою мірою усі європейські країни, що змушує уряди шукати варіанти заохочення до батьківства. Так, на Мальті вирішили знизити податки для батьків у родинах з двома дітьми і більше.

Президент Литви пропонує встановити щомісячні доплати для родин, у яких з’являється більше однієї дитини.

Греція оголосила пакет заходів на 1,6 млрд євро, щоб подолати демографічний спад.