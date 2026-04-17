Чего ожидать от новой власти в Венгрии – главное из первого интервью посла Шандора

Глава дипломатической миссии Украины в Венгрии Федор Шандор – крайне нетипичный посол.

У него нет опыта в дипломатии, он до сих пор может путаться в деталях кадровой вертикали МИД, но у него есть преимущества, с которыми сложно поспорить.

Закарпатец Шандор – этнический венгр. Учитывая, что для официального Будапешта поддержка своей диаспоры за рубежом – это приоритет, является преимуществом иметь во главе посольства человека, который происходит именно из этой общины и может сказать, надуманны ли очередные претензии в адрес Украины.

Несмотря на венгерское происхождение Шандора, режим Орбана встретил его назначение совсем не тепло, постоянно направляя против него своих пропагандистов. Из-за этого посол более года отказывался от интервью для украинских СМИ. Но победа партии "Тиса" на выборах открыла новую страницу в отношениях Украины и Венгрии.

Далее – основные его тезисы.

В отношениях Украины и Венгрии мы ожидаем чего-то очень простого, элементарного: восстановления добрососедских отношений.

За время правления Виктора Орбана мы получили ненависть, которой на самом деле не должно было быть.

Теперь нужно своими шагами, демонстрируя добрососедство, слой за слоем снимать то дерьмо, которое наделал в Венгрии наш сосед.

Добрососедские отношения были в прошлом и точно еще будут.

Об этом свидетельствует история. Первая дипломатическая миссия Украины в мире была в Венгрии. Голодомор первой признала Венгрия. Помощь во многих проблемных ситуациях, например во время наводнений в Закарпатье, первой оказывает Венгрия. От Венгрии мы раньше получали реверсный газ, реверсную нефть. И так далее.

Чего мы ожидаем от Венгрии?

Первое – возобновление работы экспертной группы по правам национальных меньшинств.

Украина готова давать гарантии сохранения прав меньшинств.

Второе – возобновление работы венгерско-украинской экономической комиссии, которая не функционировала с 2020 года. С нашей стороны её возглавляет вице-премьер Тарас Качка. Что касается венгерской стороны, то мы ожидаем определения её состава после формирования нового правительства.

А эта комиссия – это открытие логистических хабов, это возобновление работы в банковской сфере. Она должна принять решения по фармацевтической линии, очень важные для венгерской промышленности.

Также надеемся, что закончится такая глупость, как "локальные санкции", введенные Венгрией в отношении определенных украинских продуктов.

Должно произойти не просто возвращение ценностей, которые перевозили украинские инкассаторы через территорию Венгрии, но и наказание виновных представителей венгерских спецслужб. Венгерская пресса назвала поименно, кто это делал, где это делали, какие были нарушения.

И пока что украинские деньги и инкассаторские автомобили являются вещественным доказательством совершенного преступления.

Конечно, мы хотим, чтобы на переговорах о вступлении Украины в ЕС началась работа по открытию кластеров, но это тоже будет возможно только после завершения протокольных моментов и внутренних процессов в Венгрии – и уже потом начнутся общеевропейские процессы.

А еще – энергетика. Бензин, дизель и другие нефтепродукты. Продажа газа, продажа электроэнергии, ведь здесь есть атомная станция Пакш.

Нам нужно больше использовать венгерскую логистику. У нас девять пограничных переходов, очень удобных для транспортных перевозок.

Уже состоялся контакт между двумя министрами иностранных дел.

Между Андреем Сибигой и будущей министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан уже, как говорят в дипломатии, пошел дипломатический сигнал.

Они обменялись приветствиями и позитивными заявлениями.

