У Франції розпочнеться конференція близько 30 країн щодо розблокування Ормузької протоки

У Франції у п’ятницю 17 квітня розпочнеться конференція за участі близько 30 країн стосовно розблокування судноплавства через Ормузьку протоку, критично важливу для експорту нафти з країн Перської затоки.

Про це повідомляє BFMTV.

Зустріч у Єлисейському палаці під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єра Британії Кіра Стармера розпочнеться о 14 годині за місцевим часом.

Окрім них, особисто беруть участь також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, решта європейців, а також учасники з Близького Сходу та Південної Америки, долучаться по відеозв’язку.

"Свобода судноплавства через Ормузьку протоку є невідкладним питанням – особливо з огляду на глобальні економічні наслідки цього конфлікту", – зазначили у Єлисейському палаці.

Також акцентували, що майбутню місію задумують як виключно захисного характеру і розпочнеться вона лише після припинення бойових дій між США й Ізраїлем з одного боку та Іраном – з іншого, а не тимчасової паузи, як зараз.

Сполучені Штати не будуть брати участі у зустрічі, їхньої участі у місії не планується, зазначили у Єлисейському палаці.

"Безперечно, ми будемо активно обмінюватися інформацією з американською стороною – але не будемо залучати їх у коаліцію просто з тих міркувань, що ми не є стороною конфлікту", – пояснили в адміністрації президента Франції.

Попереднє обговорення щодо майбутньої місії відбулося під координацією Британії, у ньому брала участь і Україна.

Нагадаємо, проведений минулими вихідними раунд перемовин між США та Іраном щодо потенційної угоди для припинення війни завершився без бажаних результатів. Після того США оголосили про морську блокаду Ірану.

За даними ЗМІ, країни Європи та лідери арабських країн Перської затоки вважають, що США та Іран навряд чи фіналізують домовленості швидше, ніж за пів року.