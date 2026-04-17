Во Франции начнется конференция около 30 стран по разблокированию Ормузского пролива
Во Франции в пятницу 17 апреля начнется конференция с участием около 30 стран по разблокированию судоходства через Ормузский пролив, критически важный для экспорта нефти из стран Персидского залива.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Встреча в Елисейском дворце под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера начнется в 14 часов по местному времени.
Кроме них, лично участвуют также канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони, остальные европейцы, а также участники с Ближнего Востока и Южной Америки, присоединятся по видеосвязи.
"Свобода судоходства через Ормузский пролив является неотложным вопросом – особенно учитывая глобальные экономические последствия этого конфликта", – отметили в Елисейском дворце.
Также акцентировали, что будущая миссия будет исключительно защитного характера и начнется она только после прекращения боевых действий между США и Израилем с одной стороны и Ираном – с другой, а не временной паузы, как сейчас.
Соединенные Штаты не будут участвовать во встрече, их участия в миссии не планируется, отметили в Елисейском дворце.
"Бесспорно, мы будем активно обмениваться информацией с американской стороной – но не будем привлекать их в коалицию просто из тех соображений, что мы не являемся стороной конфликта", – пояснили в администрации президента Франции.
Предварительное обсуждение относительно будущей миссии состоялось под координацией Британии, в нем участвовала и Украина.
Напомним, проведенный в минувшие выходные раунд переговоров между США и Ираном о потенциальной сделки для прекращения войны завершился без желаемых результатов. После того США объявили о морской блокаде Ирана.
По данным СМИ, страны Европы и лидеры арабских стран Персидского залива считают, что США и Иран вряд ли финализируют договоренности скорее, чем через полгода.