Во Франции начнется конференция около 30 стран по разблокированию Ормузского пролива

Во Франции в пятницу 17 апреля начнется конференция с участием около 30 стран по разблокированию судоходства через Ормузский пролив, критически важный для экспорта нефти из стран Персидского залива.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Встреча в Елисейском дворце под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера начнется в 14 часов по местному времени.

Кроме них, лично участвуют также канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони, остальные европейцы, а также участники с Ближнего Востока и Южной Америки, присоединятся по видеосвязи.

"Свобода судоходства через Ормузский пролив является неотложным вопросом – особенно учитывая глобальные экономические последствия этого конфликта", – отметили в Елисейском дворце.

Также акцентировали, что будущая миссия будет исключительно защитного характера и начнется она только после прекращения боевых действий между США и Израилем с одной стороны и Ираном – с другой, а не временной паузы, как сейчас.

Соединенные Штаты не будут участвовать во встрече, их участия в миссии не планируется, отметили в Елисейском дворце.

"Бесспорно, мы будем активно обмениваться информацией с американской стороной – но не будем привлекать их в коалицию просто из тех соображений, что мы не являемся стороной конфликта", – пояснили в администрации президента Франции.

Предварительное обсуждение относительно будущей миссии состоялось под координацией Британии, в нем участвовала и Украина.

Напомним, проведенный в минувшие выходные раунд переговоров между США и Ираном о потенциальной сделки для прекращения войны завершился без желаемых результатов. После того США объявили о морской блокаде Ирана.

По данным СМИ, страны Европы и лидеры арабских стран Персидского залива считают, что США и Иран вряд ли финализируют договоренности скорее, чем через полгода.