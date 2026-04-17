Во Франции уверены, что Европа способна разминировать Ормузский пролив

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила, что военные мощности европейских стран способны помочь обеспечить проход через Ормузский пролив, который затрудняет размещение мин.

Как пишет "Европейская правда", ее слова передает Reuters.

Перед началом встречи около 40 стран в Париже, посвященной оборонной миссии по разблокированию Ормузского пролива, Вотрен объяснила, на чем сосредоточатся обсуждения.

"Существуют возможности для предоставления услуг сопровождения с полным обеспечением – то есть, конечно же, без какого-либо наступательного характера – для судов с целью обеспечения их безопасного прохождения через пролив; именно это сегодня будут обсуждать в Париже", – добавила она.

По словам министра, такие европейские страны, как Бельгия, Нидерланды и Франция, имеют мощности по разминированию, способные очистить проход через пролив.

Ормузский пролив был заблокирован Ираном после начала операции США и Израиля. Проход для судов также затрудняют мины, размещенные иранскими военными.

Как сообщала "Европейская правда", встреча по Ормузскому проливу под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера начнется в 14:00 по местному времени в Париже.

Кроме них, лично участвуют также канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони; остальные европейцы, а также участники с Ближнего Востока и Южной Америки, присоединятся по видеосвязи.

Предварительное обсуждение относительно будущей миссии состоялось под координацией Британии, в нем участвовала и Украина.

Европейские страны заявляли, что главным условием любой миссии в Ормузском проливе является завершение боевых действий в регионе.