В Угорщині триває опрацювання бюлетенів, в 5 округах відрив між суперниками – мінімальний

На деяких округах в Угорщині станом на четвер лишається дуже тісна конкуренція між керівною партією "Фідес" і опозиційною "Тиса", на одному з округів розрив між ними – менше 100 голосів.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

Після парламентських виборів у неділю в Угорщині продовжується підрахунок голосів виборців за кордоном і тих, які голосували не на "рідній" дільниці, він триватиме до кінця дня у суботу 18 травня.

Ці голоси не вплинуть на загальнонаціональний результат, але можуть стати визначальними у п’яти мажоритарних округах, оскільки розрив між кандидатами – мінімальний.

Так, у 2-му виборчому окрузі медьє Зала на заході Угорщини кандидат "Тиси" випереджає суперника від "Фідес" лише на 48 голосів з тих, які вже опрацьовані.

У 3-му окрузі медьє Толна кандидат "Фідес" випереджає кандидата "Тиси" всього на 138 голосів; у 2-му окрузі різниця – 422 голоси.

У 6-му окрузі медьє Саболч-Сатмарг Берег, що межує з Україною, кандидат "Фідес" випереджає суперника на 174 голоси.

У 3-му окрузі медьє Шомодь різниця між кандидатами – 500 голосів, лідирує представник "Тиси".

Варто зазначити, що угорська діаспора голосує переважно за "Тису", тому з більшою ймовірністю результат у цих округах буде змінюватися на користь політсили Мадяра.

