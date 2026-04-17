В Венгрии продолжается обработка бюллетеней, в 5 округах отрыв между соперниками – минимальный

На некоторых округах в Венгрии по состоянию на четверг остается очень тесная конкуренция между правящей партией "Фидес" и оппозиционной "Тиса", на одном из округов разрыв между ними – менее 100 голосов.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

После парламентских выборов в воскресенье в Венгрии продолжается подсчет голосов избирателей за рубежом и тех, которые голосовали не на "родном" участке, он продлится до конца дня в субботу 18 мая.

Эти голоса не повлияют на общенациональный результат, но могут стать определяющими в пяти мажоритарных округах, поскольку разрыв между кандидатами – минимальный.

Так, во 2-м избирательном округе медье Зала на западе Венгрии кандидат "Тисы" опережает соперника от "Фидес" лишь на 48 голосов из тех, которые уже обработаны.

В 3-м округе медье Толна кандидат "Фидес" опережает кандидата "Тисы" всего на 138 голосов; во 2-м округе разница – 422 голоса.

В 6-м округе медье Саболч-Сатмарг Берег, граничащем с Украиной, кандидат "Фидес" опережает соперника на 174 голоса.

В 3-м округе медье Шомодь разница между кандидатами – 500 голосов, лидирует представитель "Тисы".

Стоит отметить, что венгерская диаспора голосует преимущественно за "Тису", поэтому с большей вероятностью результат в этих округах будет меняться в пользу политсилы Мадьяра.

