Міжнародне енергетичне агентство: Італії варто переглянути роль атомної енергетики

Очільник Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності.

Про це він сказав у інтерв’ю La Stampa, пише "Європейська правда".

В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція.

Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики.

У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики

"Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах. Але вже два роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики", – сказав він.

Також очільник МЕА зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів, і що, хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне "стабільне та безперебійне виробництво".

"Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів", – вважає він.

У березні ЗМІ писали, що на тлі зростання цін на енергоносії, спричиненого кризою на Близькому Сході, Італія розглядає можливість повернення до атомної енергетики через майже 40 років після закриття свого останнього атомного реактора і через 15 років після невдалої спроби скасувати це рішення.

Того ж місяця Міністерство екології та енергетичної безпеки Італії оголосило про рішення вивільнити 9,966 млн барелів нафти зі своїх стратегічних запасів.