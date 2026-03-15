ЗМІ: Італія може повернутись до атомної енергетики на тлі зростання цін на енергоносії

На тлі зростання цін на енергоносії на тлі кризи на Близькому Сході Італія розглядає можливість повернення до атомної енергетики через майже 40 років після того закриття свого останнього атомного реактора, і через 15 років після невдалої спроби скасувати це рішення.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено у публікації, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні вже давно розглядає атомну енергетику як панацею для порятунку економіки країни. Тепер її уряд розробляє план фактичного відродження цієї технології.

Джерела агентства розповіли, що команда Мелоні проводить консультації з експертами та обговорює способи відновлення виробництва атомної енергії.

Італійські посадовці відвідали Канаду, щоб вивчити технологічні розробки, і поспілкувалися з представниками Франції про їхню атомну промисловість, додали співрозмовники.

За їхніми словами, італійський уряд також обговорив всередині країни варіанти з Південною Кореєю та США.

Для Мелоні ця кампанія має ключове значення для виконання її обіцянки допомогти компаніям, які страждають від високих цін на енергію в Італії, що є одними з найвищих у Європі.

Вона стверджує, що атомна енергія може стати частиною довгострокового рішення, пов'язуючи свою політичну долю, частково, з успіхом атомних планів.

При цьому в уряді Мелоні усвідомлюють, що це буде нелегко. Щоб переконати країну, яка двічі переважною більшістю голосів проголосувала за заборону атомної енергетики, знадобляться вмілі політичні маневри та правильний вибір часу, зазначили деякі посадовці.

Наближення загальних виборів лише ще більше ускладнює ситуацію.

Італія сильно залежить від імпорту природного газу, що робить її вразливішою до коливань міжнародних цін, ніж багато європейських країн.

Нинішній конфлікт в Ірані, який спричинив стрибок цін на енергоносії, робить це питання ще більш нагальним, зазначають джерела.

Повідомляли, що Міністерство екології та енергетичної безпеки Італії у четвер оголосило про рішення вивільнити 9,966 мільйона барелів нафти зі своїх стратегічних запасів.

Раніше про плани випустити частину своїх національних запасів нафти заявляла Німеччина.