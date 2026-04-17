Международное энергетическое агентство: Италии стоит пересмотреть роль атомной энергетики

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что Италия должна пересмотреть свое решение об отказе от атомной энергетики, поскольку она стремится к большей энергетической безопасности и экономической стабильности.

Об этом он сказал в интервью La Stampa, пишет "Европейская правда".

В Италии нет действующих атомных реакторов, и страна в значительной степени зависит от импорта энергоносителей, в частности электроэнергии, произведенной на атомных электростанциях соседних стран, таких как Франция.

Атомные электростанции запрещены в Италии после референдумов 1987 и 2011 годов, но правительство разрабатывает правила для отмены этого запрета путем использования новых технологий атомной энергетики.

Бирола спросили, считает ли он правильным решение о дискуссии в Италии по поводу возможного возвращения к атомной энергетике.

"Я знаю, что Италия отказалась от атомной энергетики на двух референдумах. Но уже два года назад в Риме я сказал, что если бы я был в правительстве, то пересмотрел бы этот выбор и внимательнее присмотрелся к атомной энергетике", – сказал он.

Также глава МЭА отметил, что Италия не имеет значительных энергетических ресурсов и что хотя она достигла значительных успехов в сфере возобновляемых источников энергии, ей также нужно "стабильное и бесперебойное производство".

"Ради экономического процветания, энергетической безопасности и национального суверенитета Рим должен тщательно оценить атомную энергетику как в ее традиционной форме, так и с учетом новых модульных реакторов", – считает он.

В марте СМИ писали, что на фоне роста цен на энергоносители из-за кризиса на Ближнем Востоке Италия рассматривает возможность возвращения к атомной энергетике спустя почти 40 лет после закрытия своего последнего атомного реактора и через 15 лет после неудачной попытки отменить это решение.

