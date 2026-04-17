США попередили Литву про можливі затримки постачань зброї через війну з Іраном

Сполучені Штати поінформували Литву про можливі затримки з постачанням боєприпасів, придбаних у США, через війну на Близькому Сході.

Про це агентству Reuters повідомило Міністерство оборони Литви, передає "Європейська правда".

"Ми постійно підтримуємо контакт з Пентагоном щодо постачання військового обладнання та боєприпасів, придбаних у США, і керуємося офіційною інформацією, наданою нашими союзниками", – додали у Міноборони Литви.

Раніше Reuters писало, що кілька країн Європи нібито отримали попередження з боку США, що частина постачань замовленої американської зброї може затриматися у зв’язку з війною на Близькому Сході, що виснажує американські запаси.

Президент України Володимир Зеленський публічно казав, що тривала війна на Близькому Сході призвела до великого дефіциту постачань перехоплювачів для ЗРК Patriot, які захищають українське небо. Раніше він попередив про необхідність готуватись до сценарію, що постачання може зовсім зупинитися – однак запевнив, що наразі сигналів щодо цього не було.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Україна не залишиться без американської зброї через війну в Ірані.