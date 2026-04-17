США предупредили Литву о возможных задержках поставок оружия из-за войны с Ираном

Соединенные Штаты проинформировали Литву о возможных задержках с поставками боеприпасов, приобретенных в США, из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом агентству Reuters сообщило Министерство обороны Литвы, передает "Европейская правда".

Как отметили в оборонном ведомстве Литвы, представители Пентагона проинформировали страну о возможных задержках поставок боеприпасов, которые Литва закупила у США, из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы постоянно поддерживаем контакт с Пентагоном по поставкам военного оборудования и боеприпасов, приобретенных в США, и руководствуемся официальной информацией, предоставленной нашими союзниками", – добавили в Минобороны Литвы.

Ранее Reuters писало, что несколько стран Европы якобы получили предупреждение со стороны США, что часть поставок заказанного американского оружия может задержаться в связи с войной на Ближнем Востоке, что истощает американские запасы.

Президент Украины Владимир Зеленский публично говорил, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке привела к большому дефициту поставок перехватчиков для ЗРК Patriot, которые защищают украинское небо. Ранее он предупредил о необходимости готовиться к сценарию, что поставки могут совсем остановиться – однако заверил, что пока сигналов об этом не было.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте считает, что Украина не останется без американского оружия из-за войны в Иране.