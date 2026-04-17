Чеська армія придбає 3 000 дронів протягом двох років

Чеська армія планує придбати 3 тисячі дронів до 2028 року.

Про це повідомив міністр оборони Чехії Яромір Зуна під час міжнародних навчань сил зв'язку в Бехіні в п'ятницю, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Дрони та безпілотні літальні апарати стають дедалі важливішим елементом на сучасному полі бою.

"Наразі ми реалізуємо п'ять державних контрактів на придбання 3 тисяч дронів для чеської армії", – сказав міністр. Він додав, що згідно зі щорічним звітом НАТО за 2025 рік, Чехія входить до числа країн з найвищими темпами військової модернізації.

Зуна заявив під час навчань у п'ятницю, що оборонна галузь вже давно прагне замінити людську працю капіталом. "Це означає заміну солдата на полі бою технологіями", – сказав міністр.

Чеська армія має 533-й батальйон безпілотних систем у Простейові, але дрони використовують також інші підрозділи.

Нагадаємо, Чехія викликала для пояснень російського посла після завуальованих погроз Москви низці європейських країн стосовно спільних з Україною підприємств виробництва дронів.

У Чехії триває розслідування підпалу на об’єкті збройового заводу, де виготовляють дрони для України. Відповідальність за акцію взяла на себе група, що протестує проти співпраці з Ізраїлем, проте припускають, що це є лише прикриттям.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Пожежа з політичними наслідками: хто атакував виробництво зброї для ЗСУ у Чехії.