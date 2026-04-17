Чешская армия закупит 3 тысячи дронов в течение двух лет

Чешская армия планирует приобрести 3 тысячи дронов до 2028 года.

Об этом сообщил министр обороны Чехии Яромир Зуна во время международных учений сил связи в Бехине в пятницу, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Дроны и беспилотные летательные аппараты становятся все более важным элементом на современном поле боя.

"Сейчас мы реализуем пять государственных контрактов на приобретение 3 тысяч дронов для чешской армии", – сказал министр. Он добавил, что согласно ежегодному отчету НАТО за 2025 год, Чехия входит в число стран с самыми высокими темпами военной модернизации.

Зуна заявил во время учений в пятницу, что оборонная отрасль уже давно стремится заменить человеческий труд капиталом. "Это означает замену солдата на поле боя технологиями", – сказал министр.

Чешская армия имеет 533-й батальон беспилотных систем в Простейове, но дроны используют и другие подразделения.

Напомним, Чехия вызвала для объяснений российского посла после завуалированных угроз Москвы ряду европейских стран относительно совместных с Украиной предприятий производства дронов.

В Чехии продолжается расследование поджога на объекте оружейного завода, где изготавливают дроны для Украины. Ответственность за акцию взяла на себя группа, протестующая против сотрудничества с Израилем, однако предполагают, что это является лишь прикрытием.

