Трамп: Иран открыл Ормузский пролив

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран открыл Ормузский пролив.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

В пятницу, 17 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время перемирия.

После этого Трамп заявил у себя в соцсетях, что Иран открыл Ормузский пролив, который назвал "Иранским".

"Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к свободному прохождению", – написал американский президент.

ОБНОВЛЕНО В 16:40. В новом посте Трамп заявил, что Ормузский пролив "готов к работе и полному проходу судов".

Впрочем, по его словам, блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".

"Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство вопросов уже решено путем переговоров", – добавил Трамп.

Bloomberg 16 апреля сообщало, что Вашингтон и Тегеран рассматривают возможность продления перемирия на две недели.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном "почти завершилась".

Также СМИ писали, что Иран и Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах при посредничестве Пакистана, но между сторонами до сих пор остаются значительные разногласия, в частности относительно ядерных амбиций Тегерана.