У Лондоні розслідують пов'язаний з безпекою інцидент біля посольства Ізраїлю

Британська поліція заявила в п'ятницю, що розслідує інцидент, пов'язаний з безпекою, поблизу ізраїльського посольства в Лондоні після того, як проіранська група повідомила в інтернеті, що вона атакувала приміщення за допомогою дронів, що несли "небезпечні речовини".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Метт Джукс, керівник відділу боротьби з тероризмом лондонської поліції, заявив, що ознак нападу на посольство не виявлено, але поліцейські в захисному одязі перевіряють "викинуті предмети", знайдені поблизу будівлі.

У заяві посольства зазначено, що всі його співробітники в безпеці.

"Лондонська поліція з боротьби з тероризмом знає про відео, опубліковане в інтернеті минулої ночі, в якому група людей стверджує, що атакувала посольство Ізраїлю за допомогою дронів, що перевозили небезпечні речовини", – заявив Джукс у телевізійній заяві.

"І хоча ми можемо підтвердити, що посольство не зазнало нападу, ми проводимо термінове розслідування, щоб встановити автентичність відео та виявити будь-який потенційний зв'язок між ним і предметами, викинутими в Кенсінгтонському саду", – додав він.

Проіранська група "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламійя", або "Рух сподвижників правої руки ісламу", опублікувала відео, на якому були зображені дрони та дві особи в захисному одязі, а також повідомлення про те, що посольство Ізраїлю стало ціллю атаки.

Група взяла на себе відповідальність за серію нападів по всій Європі на американські, ізраїльські та єврейські об'єкти, включаючи підпал, який знищив кілька карет швидкої допомоги, що належали єврейській волонтерській службі екстреної допомоги "Хацола", які були припарковані біля синагоги в районі Голдерс-Грін на півночі Лондона.

Джукс зазначив, що було посилено поліцейську присутність та встановлено кордони, що означає відсутність доступу громадськості до Кенсінгтонського саду та прилеглої території.

"Ми не вважаємо, що на цей момент існує підвищений ризик для громадської безпеки, проте закликаємо людей уникати цієї території, поки поліцейські виконують свою роботу", – сказав Джукс.

Це був останній з низки інцидентів, пов'язаних з посольством та єврейськими об'єктами у британській столиці, після того, як минулого місяця було підпалено машини швидкої допомоги.

Раніше цього тижня було заарештовано двох підозрюваних у спробі підпалу синагоги на півночі Лондона.