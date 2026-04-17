В Лондоне расследуют связанный с безопасностью инцидент возле посольства Израиля

Британская полиция заявила в пятницу, что расследует инцидент, связанный с безопасностью, поблизости от израильского посольства в Лондоне после того, как проиранская группа сообщила в интернете, что она атаковала помещение с помощью дронов, которые несли "опасные вещества".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Мэтт Джукс, руководитель отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции, заявил, что признаков нападения на посольство не обнаружено, но полицейские в защитной одежде проверяют "выброшенные предметы", найденные вблизи здания.

В заявлении посольства указано, что все его сотрудники в безопасности.

"Лондонская полиция по борьбе с терроризмом знает о видео, опубликованном в интернете прошлой ночью, в котором группа людей утверждает, что атаковала посольство Израиля с помощью дронов, перевозивших опасные вещества", – заявил Джукс в телевизионном заявлении.

"И хотя мы можем подтвердить, что посольство не подверглось нападению, мы проводим срочное расследование, чтобы установить подлинность видео и выявить любую потенциальную связь между ним и предметами, выброшенными в Кенсингтонском саду", – добавил он.

Проиранская группа "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламийя", или "Движение сподвижников правой руки ислама", опубликовала видео, на котором были изображены дроны и два человека в защитной одежде, а также сообщение о том, что посольство Израиля стало целью атаки.

Группа взяла на себя ответственность за серию нападений по всей Европе на американские, израильские и еврейские объекты, включая поджог, который уничтожил несколько карет скорой помощи, принадлежавших еврейской волонтерской службе экстренной помощи "Хацола", которые были припаркованы возле синагоги в районе Голдерс-Грин на севере Лондона.

Джукс отметил, что было усилено полицейское присутствие и установлены границы, что означает отсутствие доступа общественности в Кенсингтонский сад и прилегающую территорию.

"Мы не считаем, что на данный момент существует повышенный риск для общественной безопасности, однако призываем людей избегать этой территории, пока полицейские выполняют свою работу", – сказал Джукс.

Это был последний из череды инцидентов, связанных с посольством и еврейскими объектами в британской столице, после того как в прошлом месяце были подожжены машины скорой помощи.

Ранее на этой неделе были арестованы двое подозреваемых в попытке поджога синагоги на севере Лондона.